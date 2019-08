Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego przekazał władzom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego symboliczny czek na 11,3 mln zł z przeznaczeniem na realizację programu "Stawiamy na rozwój UKW".

"Kończymy pracę nad przyszłorocznym budżetem. W przyszłym tygodniu zostanie przedstawiona pierwotna, wstępna wersja budżetu. Niezależenie od tego chcę powtórzyć zobowiązanie, które było wyrażane przeze mnie i przede wszystkim przez pana premiera Mateusza Morawickiego. W przyszłym roku chcemy żeby weszła w życie druga transza podwyżek wynagrodzeń dla pracowników akademickich. To będzie jeszcze przedmiotem pewnych ustaleń wewnątrz rządu i przede wszystkim w parlamencie, jak wysoki będzie ten wzrost. Wszystkich pracowników polskich uczelni, nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych - także kadrę administracyjną chcę zapewnić, że zgodnie ze zobowiązaniami w przyszłym roku dojdzie do tej drugiej transzy podwyżek" - podkreślił.

Gowin zaznaczył, że w ogóle polska nauka i szkolnictwo wyższe ciągle są niedofinansowane i niedoinwestowane.

"Jeżeli chodzi o nakłady na oświatę, czy na szkoły podstawowe i średnie, to te nakłady W Polsce są powyżej średniej w krajach OECD, a jeżeli chodzi nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe - jesteśmy zaledwie w połowie średniej. Mówiąc krótko, polskie uczelnie i instytuty są ciągle bardzo niedofinansowane i niedoinwestowane. Z myślą o nadrobieniu tych sięgających dziesiątki lat zaległości w tegorocznym budżecie przewidzieliśmy rekordowy, blisko dwumiliardowy wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. A oprócz tego rząd wyemitował 3 mld obligacji Skarbu Państwa do podziału między uczelnie publiczne. Przy czym ponad 2 mld zł trafiły właśnie do uczelni średnich i mniejszych, żeby dać m uczelniom nowe impulsy rozwojowe" - mówił szef MNiSW.

Gowin zwrócił też uwagę, że zbliżający się nowy rok akademicki będzie szczególny, ponieważ w tak szerokim zakresie wejdą w życie przepisy Konstytucji dla nauki, która nada nowy impuls rozwojowy nauce i uczelniom.

"Pamiętam, kiedy w trakcie spotkań dotyczących nowej ustawy były artykułowane takie obawy, że być może nowa ustawa będzie korzystna dla uczelni tych największych, z tych głównych metropolii akademickich, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań czy Wrocław, ale może uderzyć rykoszetem w uczelnie średnie czy mniejsze. Zapewniałem wtedy, że tak nie będzie. Myślę, że dzisiaj wszyscy możemy powiedzieć, że ustawa otwiera równe szanse dla wszystkich typów uczelni, oczywiście stwarzając pewne nowe wymagania, tak żeby podnosić jakość kształcenia studentów, jakość badań naukowych" - wskazał.

Realizowany przez bydgoską uczelnię program "Stawiamy na rozwój UKW" dotyczy podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej i studentów poprzez m.in. staże zagraniczne, wizyty studyjne, wykłady zagranicznych naukowców, zakup sprzętu informatycznego.