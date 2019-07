"Przygotowuję się do zaskarżenia do sądów administracyjnych uchwał samorządów dot. ideologii LGBT. Uważam, że one nie są tylko i wyłącznie deklaracjami politycznymi, one mogą mieć walor normatywny, one wpływają na sytuację osób, które zamieszkują na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego" - powiedział Bodnar.

Zdaniem rzecznika sądy administracyjne powinny zweryfikować, czy jednostki samorządu terytorialnego mogą wydawać uchwały, które są w sprzeczności z brzmieniem Konstytucji i zakazem dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przyczynę, który jest wyrażony w art. 32 Konstytucji.

"Zamówiliśmy w biurze opinię eksperta prof. Dawida Sześciło na ten temat. On potwierdza nasze wstępne informacje i w najbliższym czasie będziemy przygotowywali zaskarżenia do sądów administracyjnych, tak, aby sądy mogły się z tym zmierzyć" - powiedział.

"Jak mają czuć się osoby homoseksualne, biseksualne czy transpłciowe, słysząc o strefach wolnych od LGBT - pytał rzecznik.

"Dobra demokracja polega na tym, że nawet jak mamy większość, mamy moc większościową stanowienia prawa, to za każdym razem skupiamy się i zastanawiamy jak prawa mniejszości poszanować" - powiedział.

W ostatnich miesiącach uchwały anty-LGBT podjęło prawie 30 samorządów, m.in. województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz 10 powiatów i 12 gmin.