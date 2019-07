Proces berliński to inicjatywa służąca wspieraniu integracji sześciu państw regionu Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Jak powiedział w czwartek dziennikarzom odpowiedzialny za przygotowanie szczytu w stolicy Wielkopolski wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, czwartek jest "najbardziej aktywnym dniem" poznańskiego wydarzenia. Rozmowy dotyczyć będą m.in. kwestii otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, ale także ściślejszej współpracy gospodarczej między krajami UE i Bałkanami.

"Dzisiaj mamy dzień ministerialny, uzupełniony o dwa komponenty, czyli forum biznesowe i forum społeczeństwa obywatelskiego. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotyka się ze swoimi odpowiednikami, żeby rozmawiać o perspektywie integracyjnej w kontekście politycznym: co trzeba zrobić po stronie Bałkanów i po stronie UE, aby te decyzje zostały podjęte, dlaczego one nie zostały podjęte w czerwcu - co było dla nas pewnym rozczarowaniem, jak normalizować dialog między Serbią a Kosowem" – mówił wiceszef MSZ.

Ministrowie gospodarki mają w Poznaniu rozmawiać o tym, jak otwierać rynek bałkański na inwestycje z Unii Europejskiej. "Będą mówić o tym, jak stwarzać warunki do zniesienia barier handlowych w taki sposób, aby przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mogli inwestować na Bałkanach i żeby przedsiębiorcy z Bałkanów interesowali się rynkami Unii Europejskiej" – podał wiceminister.

Spotkanie szefów ministerstw spraw wewnętrznych i administracji poświęcone ma być kwestii zwalczania korupcji.

"To dziś duży problem na Bałkanach. Polska ma swoje doświadczenia dotyczące skutecznej walki z korupcją więc chcemy się nimi dzielić. Pewnie nie uniknie się tematu cyberprzestępczości, zagrożeń hybrydowych, bo to jest ważny temat w Polsce i bardzo często dyskutowany na Bałkanach" – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk.

W piątek odbędzie się szczyt liderów, w trakcie którego szefowie państw lub rządów partnerów procesu berlińskiego rozmawiać będą o najważniejszych sprawach dla regionu Bałkanów Zachodnich. Udział w szczycie potwierdzili nam między innymi premier Wielkiej Brytanii Theresa May, kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Francji Edouard Philippe oraz premierzy krajów Bałkanów Zachodnich. W piątek w Poznaniu obecny będzie prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Szczyt Bałkanów Zachodnich otworzyło w środę forum think tanków z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Europy. Gośćmi trzydniowego szczytu w Poznaniu będzie ok. 1,5 tys. osób, w tym tysiąc gości spoza kraju. W organizację wydarzenia zaangażowanych jest ponad 7 tys. osób. W zabezpieczaniu szczytu bierze udział ok. 1,7 tys. policjantów. Akredytowanych jest ponad 400 dziennikarzy.

Proces berliński to zapoczątkowana w 2014 r. inicjatywa niemieckiego rządu, która ma służyć wspieraniu integracji sześciu państw regionu Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii z Unią Europejską. Służy też wzmocnieniu współpracy regionalnej w rozwoju gospodarczym i rozbudowie infrastruktury.

W inicjatywie bierze udział osiem państw UE: Niemcy, Francja, Włochy, Austria, Słowenia, Chorwacja, Wielka Brytania oraz Polska, która w tym roku objęła przewodnictwo w procesie. Priorytety polskiego przewodnictwa to gospodarka, wzajemne powiązania, społeczeństwo obywatelskie i bezpieczeństwo.