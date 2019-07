Sejm rozpoczął w środę pierwsze czytanie projektu ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. Projekt zakłada, że dochody podatników do 26. roku życia do 85,5 tys. zł będą zwolnione z PIT.

"Dzisiaj mam przyjemność i radość zaprezentować jeden z ważniejszych projektów, najważniejszy projekt, który otwiera perspektywy dla młodych" - oświadczył szef rządu.

Morawiecki wskazał, że przez ostatnie 30 lat państwo polskie "zbyt dużo wymagało i zbyt dużo od młodych wymaga, a zbyt mało młodym pomaga". "Chcemy to zmienić - temu ma służyć ten projekt" - podkreślił szef rządu.