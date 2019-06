"To jest instytucja co prawda znana w różnych krajach i mająca swoją historię, ale instytucja, która w polskich warunkach, gdyby ją wprowadzić na poważnie - a nie ma sensu jej wprowadzać nie na poważnie - doprowadziłaby po prostu do wywłaszczenia z wszelkiego rodzaju własności odnoszących się do nieruchomości ogromnej części Polaków" - powiedział prezes PiS w poniedziałek na konferencji prasowej, odnosząc się do podatku katastralnego.

Podkreślił, że wprowadzenie tego podatku mogłoby doprowadzić do utraty nieruchomości, takich jak mieszkania czy domy, przez wielu, zwłaszcza mniej zamożnych Polaków i przejęcia własności przez "pewną grupę społeczną, a także być może przez elementy zewnętrzne".

"I oczywiście jest to całkowicie nie do przyjęcia, my chcemy zapewnić, że w żadnym przypadku takiego podatku nie wprowadzimy i uważamy, że ci, którzy chcą go wprowadzić, to albo po prostu nie mają pojęcia o tym, co chcą zrobić, to jest w naszym przekonaniu niewykluczone biorąc pod uwagę ich rozgarnięcie. Ale jest także druga możliwość - że mianowicie właśnie chcą przeprowadzić taką operację, o której mówiłem" - mówił Kaczyński.

Zaznaczył, że już kilka lat temu padały propozycje wprowadzenie podatku katastralnego i PiS zdecydowanie im się przeciwstawiło. "Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że takiego podatku w Polsce nie będzie" - podkreślił prezes partii.

Podatek katastralny jest podatkiem od nieruchomości, który liczony jest od jej wartości, a nie powierzchni.