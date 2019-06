mLegitymacja to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, będąca częścią aplikacji mObywatel.

"Na wakacje weź ze sobą mLegitymację! – wielu wzięło sobie to hasło do serca. Efekt? Lawinowy wzrost zainteresowania legitymacją w smartfonie. Czekamy na kolejnych chętnych" – czytamy w komunikacie resortu cyfryzacji.

Przypomniano w nim, że wypełnienie formularza to pierwszy i najważniejszy krok ku temu, aby uczniowie danej szkoły mogli korzystać z legitymacji szkolnej w telefonie, czyli mLegitymacji. Formularz powinien wypełnić dyrektor szkoły lub wskazana przez niego osoba. "Po co to wszystko? Przede wszystkim dla wygody uczniów i spokoju ducha rodziców" – wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.

"mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie. Mało który nastolatek – gdziekolwiek by się wybierał – zapomina wziąć ze sobą telefonu. W związku z tym, dzięki zainstalowanej w nim mLegitymacji, rodzicom odpada stres związany z młodzieńczym roztargnieniem i utratą szansy na zniżki w kinie czy komunikacji miejskiej" – mówi cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski. "mLegitymacja to pełnoprawny dokument. Identycznie jak papierowa legitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulg i zniżek" – dodaje.

mLegitymacje mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych. Aby je uruchomić uczniowie muszą mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

W mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w tradycyjnej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji tradycyjnej. W razie utraty ważności tradycyjnej legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, które również zachęca do korzystania z mLegitymacji, podkreśla, że jest ona bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem.

MEN podkreśla, że mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie, ma takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z +tradycyjnych+ dokumentów. Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom, zniżek. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Od września ub.r. szkoły mają możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (czyli tak jak wcześniej) lub w postaci elektronicznej. Legitymacje w postaci elektronicznej, tzw. e-legitymacje, to plastikowe karty wielkości karty kredytowej. Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola. Koszty wydania e-legitymacji pokrywają organy prowadzące szkoły. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka