Z odpowiedzi niemieckiego MSW na interpelację posłów frakcji Lewicy (Die Linke) w Bundestagu wynika, że od stycznia do marca 2019 roku doszło do 132 incydentów przeciwko muzułmanom i meczetom w Niemczech. To wyraźnie mniej niż na początku 2018 roku, gdy doliczono się 196 tego typu sytuacji, oraz w 2017 roku, gdy było ich 221.

W statystyce są ujęte m.in. napaści, znieważanie, umieszczanie napisów na budynkach czy podburzanie do nienawiści rasowej i etnicznej.

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku w wyniku przestępstw o podłożu antyislamskim ranne zostały cztery osoby. W tym samym okresie 2018 roku było to 17 osób.

W całym 2017 roku odnotowano 950 przestępstw przeciwko muzułmanom i ich instytucjom, w 2018 roku - 824. Wcześniejsze dane nie są dostępne, ponieważ dopiero dwa lata temu zaczęto prowadzić osobne statystyki dla tego rodzaju incydentów.

Według szacunkowych danych nad Renem mieszka obecnie około 5 mln muzułmanów. Niemcy liczą ponad 80 mln mieszkańców.