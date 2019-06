Nowa minister rodziny Bożena Borys-Szopa przybyła we wtorek po południu do siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powitała ją tam dotychczasowa szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, która w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła mandat eurodeputowanej. Towarzyszyli jej wiceministrowie: Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz, Marcin Zieleniecki i Kazimierz Kuberski.

Borys-Szopa zwróciła uwagę, że z obecnym kierownictwem MRPiPS współpracowała już jako przewodnicząca sejmowej Komisji polityki społecznej i rodziny. Dodała, że również prywatnie lubi się z minister Elżbietą Rafalską.

"Pani minister zostawia ministerstwo z nakreślonym harmonogramem poszczególnych prac. Do końca kadencji niewątpliwie wszystkie te zobowiązania resortu wykonamy. Jestem spokojna o realizację, ponieważ znam cały zespół (...) - to są najlepsi fachowcy" - powiedziała minister.

"To z jednej strony dla mnie olbrzymi zaszczyt, z drugiej strony mam świadomość, że jest to olbrzymie wyzwanie. Mam jeszcze świadomość, że Elżbieta Rafalska to jest klasa sama w sobie i że niewątpliwie państwo będziecie się starali mnie porównywać. Ale oprócz tego, że my się bardzo lubimy, ale też się trochę różnimy. Ja pochodzę ze Śląska. Śląsk - jak państwo doskonale wiecie - to tradycja, tradycja rodziny, pracy, etos pracy. To są te elementy, a właściwie te priorytety, które są najważniejsze w tym ministerstwie" - dodała.

Borys-Szopa podarowała dotychczasowej szefowej MRPiPS figurkę św. Barbary z węgla.

Rafalska witając nową minister podkreśliła, że jest ona wybitnym specjalistą problemów społecznych, z którą, jako szefowa resortu, bardzo często współpracowała podczas prac parlamentarnych.

Jak zaznaczyła, Borys-Szopa jest znana ze swojej związkowej działalności. "Związkowe serce ma szczególne znaczenie w naszym resorcie" - dodała.

Rafalska podkreśliła, że rząd PiS w polityce społecznej postawił na rodzinę i to - jak dodała - była najlepsza decyzja. "Program polityki rodzinnej (jest realizowany) w wymiarze do tej pory niespotykanym w Polsce. To program, na który miliony polskich rodzin przez wiele lat czekały" - powiedziała.

Wskazała w tym kontekście m.in. na program "Rodzina 500 plus", "Maluch Plus", "Mama 4 plus", a także na projekty na rzecz seniorów czy rynku pracy.

Dotychczasowa szefowa resortu rodziny dziękowała m.in. swoim współpracownikom. "Zostawiam świetny zespół osób o wysokich kompetencjach, na których można polegać i którzy nigdy mnie nie zawiedli" - przyznała.

"Zostawiam w tym ministerstwie kawałek serca, ciężkiej pracy i naprawdę znakomity zespół. Jestem spokojna, że programy będą nie tylko kontynuowane, ale także będą dalej rozwijane przez nową minister Bożenę Borys-Szopę" - dodała Rafalska.

Wiceminister Stanisław Szwed podziękował odchodzącej minister Rafalskiej za prawie 4-letnią współpracę. "Wierzę, ze nadal będziemy działać wspólnie na rzecz polskich rodzin" – powiedział.

Bożena Borys-Szopa z wykształcenia jest prawniczką, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W latach 1998-2002 sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a od 2002 r. była jej wiceprzewodniczącą. W latach 1998-2006 r. była członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W 1991 r. weszła w skład Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, a w 2002 r. została wiceprzewodniczącą i sekretarzem zarządu regionu.

Od marca 2006 r. do sierpnia 2008 r. sprawowała funkcję głównego inspektora pracy. Od listopada 2008 r. była doradcą prezydenta ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp. Od 2009 do 2010 była ministrem w Kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tej kadencji Sejmu była przewodniczącą sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.