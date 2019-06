Brudziński: Do sukcesów zaliczyłbym m.in. brak poparcia dla globalnego paktu ws. uchodźców

Brudziński pytany przez dziennikarzy o to, "jakie sprawy będą leżały mu na sercu podczas pracy w PE" powiedział, że będzie chciał kontynuować to czym zajmował się w czasie pracy w resorcie.

Wysokie poczucie bezpieczeństwa to efekt profesjonalizmu służb, a także konkretnych działań podejmowanych przez rząd PiS - powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński. Do sukcesów resortu zaliczył m.in. brak poparcia dla porozumienia z Marrakeszu Global Compact for Migration.