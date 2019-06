Nastały też ciężkie czasy dla kotów, ponieważ ludzie uważali, że koty to wcielenie zła. Zaczęto je palić na stosach oraz wyganiano je z miast.

W obecnych czasach koty stały się członkami rodziny i wypoczywają w domowym zaciszu.

Są to bardzo inteligentne stworzenia, ponieważ rozumieją co się do nich mówi, choć czasami udają, że jest inaczej.

Okładka źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Uwielbiają spędzać czas na wspólnych zabawach. Moje koty lubią biegać za piłeczką, a kiedy udaje im się znaleźć tę zabawkę, przynoszą ją do mnie w pysku, żeby im ją rzucić ponownie. Zwierzęta te kochają spać. Mogą to robić przez całe dnie, ale nad ranem się budzą i broją w całym domu. Potrafią też otwierać sobie drzwi do pokojów, skacząc na klamki.

Koty mają dobry słuch, bo kiedy otwieram saszetkę z jedzeniem, to od razu biegną do kuchni i czekają aż dostaną swój posiłek. Są też bardzo ciekawskimi zwierzętami, bo jeżeli coś się dzieje, zaraz przybiegają zainteresowane. Lubią też wyglądać przez okno.

Są bardzo kochane i kiedy jest mi źle, to przychodzą i się przytulają.

Koty towarzyszyły ludziom od zawsze, są z nami teraz i będą w przyszłości, bo żaden robot, ani inne urządzenie nie zastąpi prawdziwego zwierzaka.

Zachowana została pisownia oryginalna.