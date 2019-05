Nowela ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię ma dostosować polskie przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369, ustanawiającego nowe ramy etykietowania energetycznego i uchylającego obowiązującą wcześniej dyrektywę.

Najważniejszą konsekwencją dla konsumentów będzie zmiana wyglądu etykietek informujących o zużyciu przez dany produkt energii. W obecnie używanej skali oznaczenie A+++ wskazuje urządzenie najoszczędniejsze, a D - najbardziej energochłonne. Nowy system przewiduje znakowanie produktów w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą oszczędność, a G - największe zużycie energii. Wymogami w zakresie etykietowania ma być objętych 15 grup produktów, m.in. pralki i klimatyzatory.

Zgodnie z nowelą, przez najbliższe lata na rynku nie będzie jeszcze produktów klasy A. Niektóre rodzaje najbardziej oszczędnych urządzeń dostaną klasę B. Natomiast w grupach urządzeń, co do których przewiduje się jeszcze duży postęp w oszczędności, klasa energetyczna C będzie początkowo najwyższą dostępną klasą. Klasy efektywności energetycznej B i A pojawią się dopiero w przyszłości.

Nowelizacja reguluje też obowiązki dostawców i dystrybutorów urządzeń objętych rozporządzeniem; zawiera także przepisy umożliwiające kontrolę realizacji nowych zasad odnośnie etykietowania, w tym przeciwdziałanie wprowadzania do obrotu produktów nie spełniających warunków regulacji przez odpowiednie krajowe instytucje, takie jak wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Etykiety energetyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu i ułatwiają porównanie kilku produktów z tej samej grupy, np. lodówek, lamp czy telewizorów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski