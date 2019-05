"W moim głębokim przekonaniu jest to protest polityczny, wzmocniony jeszcze przez szefa ZNP, pana Broniarza, który na Twitterze zapowiedział też swoją na nim obecność. To są działania inspirowane politycznie" – powiedział marszałek Karczewski dziennikarzom.

Według niego "zawsze niepełnosprawni, ich protest, wzbudza i podnosi emocje, a opozycji zależy właśnie na tym, by podnieść temperaturę sporu politycznego przed wyborami".

"Nam zależy na tym, by jak najwięcej osób poszło do wyborów i zachęcamy do tego wszystkich, by na nas głosowali, bo PiS jest partią, która realizuje nasz program. W tej chwili mamy wyrok TSUE, który da nam dodatkowe pieniądze z opodatkowania sklepów wielkoprzemysłowych i chcemy je przeznaczyć na dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych" – zaznaczył marszałek Senatu.

Według niego będzie to realizacja części postulatów protestu osób niepełnosprawnych i ich rodziców, który odbył się w Sejmie. "Dziwię się zatem bardzo, że dochodzi do tego protestu, on ma moim zdaniem charakter polityczny" – powiedział Karczewski.

Karczewski nawiązał też do swojej czwartkowej wizyty w ośrodku dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez ojców Kamilianów w Tbilisi. Jak podkreślał, także i tam polski rząd, poprzez MSZ i resort rodziny i polityki społecznej wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych".

W czwartek ulicami Warszawy przeszła manifestacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Protestujący chcieli zwrócić uwagę na problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, oraz domagali się większego wsparcia ze strony państwa.