W komunikacie MSW przekazano, że o godz. 14 w całym kraju demonstrowało ok. 3,6 tys. osób, z czego około 1000 w Paryżu. W zeszłą sobotę o tej godzinie wszystkich manifestantów było ok. 5,5 tys., z czego 2,6 tys. w stolicy.

AFP zaznacza, że "żółte kamizelki" regularnie podają wyższe dane od oficjalnych.

W Paryżu tłumy były niewielkie, zwłaszcza w porównaniu z tysiącami ludzi, którzy w środę przyłączyli się do corocznej manifestacji pierwszomajowej, zorganizowanej przez związki zawodowe, podczas której doszło do starć z policją - zauważa z kolei Associated Press.

Środki bezpieczeństwa były w sobotę znacznie mniejsze niż 1 maja, nie ma też doniesień o przemocy.

Sobotnie protesty zorganizowano także w innych miastach, m.in. Nicei, Marsylii i w alpejskiej miejscowości Chambery, a także w Lyonie, gdzie z "żółtymi kamizelkami" siły połączyli obrońcy środowiska.

Organizowane od pięciu miesięcy w każdą sobotę uliczne protesty skierowane są przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona, której zarzuca się lekceważenie potrzeb mniej zamożnej części francuskiego społeczeństwa.