Wcześniej prezydent wraz z pierwszą damą wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Następnie prezydent wręczył na Zamku Królewskim trzy najwyższe odznaczenia orderu Orła Białego.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski odnosząc się do obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja podkreślił w niedzielę w Radiu Zet, że podczas przemówienia tego dnia prezydent będzie się "odwoływał do historii, bo mamy święto uchwalenia konstytucji 3 maja, ale będzie także odniesienie do rzeczywistości".

Jak dodał, będzie na pewno odwołanie do ważnych rocznic, które są w tym roku w Polsce - 20. rocznica wstąpienia Polski do NATO, 15. rocznica przystąpienia do Unii Europejskiej, rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r., czy rocznica wybuchu II wojny światowej. "Tych odwołań pana prezydenta będzie bardzo dużo" - podkreślił Spychalski. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Marceli Sommer