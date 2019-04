Zgorzelski: PSL gotowe do okrągłego stołu ws. edukacji; rozmowy powinny się odbyć natychmiast

PSL jest gotowe do wzięcia udziału w okrągłym stole ws. edukacji, który powinien się odbyć natychmiast, a nie po świętach - powiedział we wtorek poseł ludowców Piotr Zgorzelski. Do rozmów powinni zostać zaproszeni samorządowcy oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz oświaty - dodał.