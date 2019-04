Mężczyzna został przesłuchany we wtorek rano w jednym z warszawskich szpitali, gdzie przebywa od dnia zdarzenia, czyli 11 kwietnia. Jan B. zemdał w trakcie policyjnej interwencji, a następne dwie doby utrzymywany był w stanie śpiączki. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola oczekiwała na zgodę lekarzy na wykonanie czynności z podejrzanym.

Prokurator ogłosił Janowi B. dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy zabójstwa 64-letniego Marka T .poprzez zadanie mu kilkunastu ciosów w głowę oraz uderzenie głową pokrzywdzonego o podłoże. Ze wstępnego protokołu sekcji zwłok wynika, że ofiara zmarła w wyniku "rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych". Drugi zarzut dotyczy spowodowania obrażeń ciała u księdza, który próbował go obezwładnić.

"Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, nie złożył wyjaśnień. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Posiedzenie sądu odbędzie się dzisiaj" - podał PAP prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledczy wciąż oczekują na wyniki badań na zawartość alkoholu lub innych środków odurzających w organizmie B. podczas ataku.

Jak informowała wcześniej prokuratura, podejrzany to zawodnik sztuki walki. Mężczyzna był także zawodnikiem drużyny rugby w jednym ze stołecznych klubów.

Łapczyński przekazał, że 40-latek był w przeszłości notowany za kradzież rozbójniczą i spowodowanie uszkodzenia ciała, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie oraz "spowodowanie obrażeń ciała skutkujących zwolnieniem lekarskim poniżej siedmiu dni". Ofiarą wszystkich tych przestępstw była jedna kobieta. Jan B. był także notowany w 2008 r. za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia, którego B. miał być sprawcą, doszło w czwartek popołudniu na plebanii kościoła św. Augustyna przy ul. Nowolipki w Warszawie. Jan B. zaatakował 64-letniego mężczyznę, który do kościoła przyjechał wraz z żoną. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas zdarzenia kobieta korzystała z sakramentu spowiedzi, a pokrzywdzony udał się z wizytą do księdza na plebanię. Sprawca miał kilkukrotnie uderzyć Marka T., a następnie położyć go na posadzce kościoła.

Na pomoc pokrzywdzonemu ruszył ksiądz, który także został zaatakowany przez Jana B. Duchowny powiadomił o zdarzeniu policję i pogotowie. Po reanimacji pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.(PAP)

Autorka: Hanna Złotorowicz