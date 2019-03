Prezes PiS mówił, że ostatnio poza Polską, w Parlamencie Europejskim zapadła decyzja, która "w wolność godzi, a przynajmniej może godzić". "W tę wolność dzisiaj tak bardzo cenioną przez wszystkie pokolenia, a w szczególności przez młodsze pokolenie - wolność w Internecie, mówię o tzw. ACTA 2" - powiedział Kaczyński.

Mówił, że PO jeszcze nie tak dawno mówiła, że jest przeciwna temu rozwiązaniu, a w czasie głosowania w PE część polityków PO była za, część się wstrzymała, a dwie osoby wyjęły karty do głosowania. "W istocie (Platforma) była za" - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński mówił, że Polska ma ponad dwa lata na implementację nowych przepisów. "PiS dokona tego typu implementacji, że wolność będzie zachowana" - zadeklarował prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że "Prawo i Sprawiedliwość jest partią wolności". "Dobre prawo, równe dla wszystkich prawo, plus sprawiedliwość równa się wolność" - dodał.

"Od dzisiaj nie będziemy mówili o +piątce PiS+, będziemy mówili o +piątce plus+" - mówił prezes PiS.

Nawiązał przy tym do wcześniejszych propozycji programowych ugrupowania, czyli m.in. wprowadzenia 500 plus od pierwszego dziecka, braku podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenia PIT do 17 proc. i podwyższenia kosztów uzyskania przychodu czy "trzynastki" dla emerytów. "To jedno (dotychczasowe propozycje), to pięć, a plus to wolność" - podkreślił.

"Wielokrotnie to mówiłem (...) Polska w dzisiejszym świecie, gdzie wolność się cofa - trzeba tak to sobie jasno powiedzieć - w Europie pozostanie wyspą wolności. Dzięki komu? Dzięki Polakom i dzięki PiS" - przekonywał Kaczyński.