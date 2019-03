"Trudno sobie to wyobrazić, ale kiedy obejmowaliśmy rządy, to najstarszy śmigłowiec w polskiej policji liczył 47 lat. Nigdy polska policja nie otrzymała nowego śmigłowca, tylko zawsze były to już używane, np. z wojska. Dzisiaj do polskiej policji już w tej chwili trafiły trzy najnowocześniejsze Black Hawki. W najbliższych dniach – mam nadzieję – zostanie podpisana umowa na zakup kolejnych dwóch, czyli de facto będzie to już pięć najnowocześniejszych dzisiaj operujących śmigłowców na świecie" - czytamy we wtorek na stronie internetowej radia.

Dwa pierwsze śmigłowce S-70i Black Hawk przekazano polskiej policji pod koniec listopada. W połowie tego miesiąca zawarta została też umowa na zakup trzeciego śmigłowca tego typu.

Śmigłowce S-70i Black Hawk mają być wykorzystywane m.in. przez jednostki antyterrorystyczne, które potrzebują sprzętu do szybkiego desantu, ewakuacji i sprawnego przemieszczania się po kraju. Policja informuje, że będą także wykorzystywane w razie klęsk żywiołowych i do poszukiwania osób zaginionych. Przed dostarczeniem Black Hawków policja dysponowała 11 helikopterami, z których najmłodszy ma 13, a najstarszy 47 lat.

O tym, że kolejne Black Hawki będą trafiały do polskiej policji, szef MSWiA mówił już pod koniec lutego. Podkreślił wówczas, że maszyny zostaną rozlokowane w różnych regionach Polski. "Jeden będzie tutaj, na Warmii i Mazurach, drugi będzie w Zachodniopomorskiem, trzeci będzie na Dolnym Śląsku, czwarty będzie na Podkarpaciu, a piąty będzie w Warszawie" - zapowiedział w lutym podczas otwarcia posterunku policji w Dubeninkach.