Nawiązanie kontaktów biznesowych z amerykańskimi partnerami jest kluczowe dla firm, które chcą zdobyć globalne rynki. Nie jest to jednak proste zadanie. Potrzebna jest więc platforma, która ułatwi zawieranie takich kontaktów. Inicjatywą, która połączy nowoczesny amerykański i polski biznes branży biotechnologicznej ma być właśnie „Biotech Bridge”. Central European BioForum to najważniejsze wydarzenie naukowo-biznesowe w Europie Środkowej. Będzie organizowane na przemian w Polsce i w USA, dzięki czemu strategiczny most połączy te dwa kraje.

Pomysłodawca CEBioForum, prof. Tadeusz Pietrucha zachęca Amerykanów (głównie polskiego pochodzenia), by inwestowali w polską biotechnologię. Organizując imprezę na przemian w Polsce i USA w naturalny sposób doprowadzi do powstania polsko-amerykańskiego mostu biotechnologicznego. Dzięki temu powstanie przestrzeń do spotkań, nawiązywania kontaktów, uruchamiania wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Do udziału w CEBioForum w Nowym Jorku zaproszono amerykańskich inwestorów, inwestujących w innowacyjne projekty w sektorze ochrony zdrowia, naukowców realizujących projekty badawczo-rozwojowe, przedstawicieli amerykańskich firm biotechnologicznych mających za sobą doświadczenie w tworzeniu i realizacji nowych inicjatyw biznesowych.

Inwestowanie w polską biotechnologię się opłaca

Amerykanie są liderami w tej branży. Posiadają biznesowe know-how, którego brakuje naszym rodzimym startupom oraz dostęp do globalnego rynku. Polska z kolei oferuje dobre warunki dla rozwoju nowych biotechnologii.

- Na współpracy zyskają obie strony. W Polsce dysponujemy stosunkowo nowoczesną infrastrukturą, wykwalifikowaną kadrą, która jest w stanie przy dobrym zarządzaniu realizować projekty start-upowe w amerykańskim tempie, możliwością pozyskiwania grantów współfinansujących najbardziej ryzykowne, początkowe etapy rozwoju innowacyjnego projektu biotechnologicznego - tłumaczy prof. Tadeusz Pietrucha.

Polska może więc zaoferować atrakcyjne warunki prowadzenia działalności, amerykanie z kolei – swoje doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych projektów i dostęp do globalnych rynków. Taka współpraca przede wszystkim może się przyczynić do dynamicznego zwiększenia liczby tworzonych w Polsce innowacyjnych biotechnologicznych startupów.

- Potrzebujemy kilku startupów które odniosą sukces globalny ze swoimi produktami lub technologiami, żeby pokazać, że coś się u nas dzieje w tym sektorze – przyznaje Robert Aleksandrowicz, były Przewodniczący Rady Nadzorczej Mabion SA. - Będzie to dobry przykład dla zachodnich koncernów, że można tutaj znaleźć wartościowe pomysły, dla naukowców, że istnieje równoległa ścieżka rozwoju swojej kariery i dla inwestorów, że warto zainteresować się tym sektorem gospodarki.

/ Media

Pokaż się i zdobądź międzynarodowych partnerów biznesowych

W tym roku wydarzenie będzie miało nową formułę. Podczas 19 edycji organizatorzy przygotowali m.in.:



• konferencję naukowo-biznesową

• targi firm biotechnologicznych

• spotkania B2B

• konkurs startupów

• nagrody dla liderów branży biotechnologicznej.



Będzie to więc doskonała okazja do zaprezentowania swojej firmy na międzynarodowym forum.

Wydarzenie będzie organizowane na przemian w Polsce i USA. W 2019 roku CEBioForum ma się odbyć w Bostonie. Wówczas organizatorzy zaprezentują najciekawsze innowacyjne projekty polskich firm i strat-upy sektora innowacyjnego Life-sciences.

Tegoroczna edycja CEBioForum będzie doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów biznesowych zarówno z polskimi liderami branży, jak też inwestorami z zagranicy.

Zarejestrować się na CE BioForum można za pośrednictwem strony internetowej: http://cebioforum.eu/rejestracja/



Na spotkania B2B można się umawiać poprzez aplikację CEBioForum (Android) lub MK events (iOS).