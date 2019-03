Mogę to zdecydowanie zdementować, to absolutny fake news - tak rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska odniosła się do doniesień wPolityce.pl, że minister finansów Teresa Czerwińska pod koniec lutego w rozmowie z premierem podała się do dymisji. Rzeczniczka zapewniła, że Czerwińska uczestniczyła w tworzeniu m.in. "nowej piątki" PiS.