BBC: Napastnik z Utrechtu był już zatrzymany z powodu domniemanej przynależności do IS

Holender pochodzenia tureckiego, podejrzany o atak z użyciem broni palnej, do którego doszło w poniedziałek w Utrechcie, był już zatrzymany przez holenderskie organy ścigania z powodu podejrzenia o przynależność do Państwa Islamskiego (IS) - podało BBC.