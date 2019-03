Biedroń ocenił na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie, że polska delegacja do PE jest obecnie najstarszą delegacją krajową, a także jest jedną z "najsłabszych, jeśli chodzi o pracowitość". "Musimy to zmienić i Wiosna to zmieni, dlatego dzisiaj zaczynamy akcję profrekwencyjną w całej Polsce +Dodajmy Europie skrzydeł+" - zapowiedział Biedroń.

Podkreślił, że Wiosna inauguruje kampanie do Parlamentu Europejskiego. "Dzisiaj Wiosna zapoczątkowuje kampanię wyborczą, zarejestrowaliśmy komitet wyborczy Wiosna Roberta Biedronia, tak się będziemy nazywali, pod nazwą tego komitetu zarejestrujemy niedługo listy. Żeby to zrobić musimy co najmniej w siedmiu okręgach zarejestrować listy i Wiosna to zrobi, zbierzemy co najmniej 100 tys. podpisów" - mówił Biedroń.

Dodał, że Wiosna będzie zbierała podpisy w całym kraju. "Wyruszamy w wielką trasę" - ogłosił. Poinformował, że w Warszawie już rozpoczęła się zbiórka podpisów.

"Wiosna zmieni oblicze polskiej polityki, dodamy skrzydeł Europie, dodamy skrzydeł polskiej delegacji, tak żebyśmy już nigdy nie musieli się wstydzić za to kogo tam wysyłamy" - powiedział Biedroń.

Lider Wiosny poinformował również, że szefem sztabu będzie wiceprezes Wiosny Marcin Anaszewicz, pełnomocniczką wyborczą będzie wiceprezes partii Gabriela Morawska-Stanecka, a pełnomocniczką finansową - Monika Gotlibowska.

Biedroń zapowiedział też, że w sobotę 23 marca Wiosna przedstawi swoje "jedynki" na listach wyborczych.