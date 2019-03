To chwalenie przyszło mi do głowy nie bez powodu – zawitałem na promocję książki wywiadu Jana Hlebowicza z Semką, a wiadomo, wypada wówczas książkę kupić. Czyta się ją bardzo dobrze. Semka jest produktem lat 80. Już tłumaczę: ówcześnie Semkowie wyrastali w walce nie tylko politycznej z wrogiem, nie tylko narodowej z półokupantem, oni uczestniczyli w ruchu społecznym, który patrzył w niebo. Zwykle religijni, ale niezbyt kościelni (jak Bill Clinton, który palił zioło, ale się nie zaciągał), zaangażowani po uszy w solidarnościowe podziemie, a zarazem, przekonani, że Solidarność ma anielskie skrzydła, jaśnieli pewnością, że MY pewnych rzeczy nie robimy. Szmaty z komunistycznych mediów, esbecy, mali duchem nauczyciele donosiciele robią, owszem, ale MY, nie, nigdy.

Potem mamy lata 90. Tacy ludzie jak Semka zostali poniekąd z pistoletem na wodę w ręku, kiedy środowiska skupione wokół ”Gazety Wyborczej„ rozdały karty – kto jest oszołomem, kto antysemitą, kto światłym Europejczykiem. Semka i jego bliski przyjaciel Jacek Kurski, zbyt wierni wartościom narodowym, aby dostać glejt światłego Europejczyka, zostali oszołomami.

Jeżeli ktoś chciałby zrozumieć emocje bijące kiedyś w świecie dziennikarskim, kiedyś bardzo ważnym, musi książkę Semki przeczytać. To, co w niej smutne, to nie tylko niedająca się odpędzić myśl, dlaczego Jacek Kurski mniej dzisiaj przypomina Semkę, a bardziej antybohaterów swojej młodości. To też wątek niekłamanego bohatera polskiej wolności – i młodego Semki – Bogdana Borusewicza. Jak wielu innych bohaterów naszej młodości (jestem z Semką prawie równolatkiem) nagle zmęczył się dźwiganiem etosu. Solidarność brzydko się starzeje.