Włochy: Niezaszczepione dzieci nie zostaną wpuszczone do żłobków i przedszkoliźródło: ShutterStock

Od poniedziałku niezaszczepione dzieci nie będą miały prawa wstępu do żłobków i przedszkoli we Włoszech. To rezultat przepisów o obowiązkowych szczepieniach. W przypadku uczniów szkół podstawowych ich rodzice otrzymają kary finansowe za brak szczepień.