"Mam dzisiaj konkretne pytanie do polityków Koalicji Europejskiej, do tych wszystkich, którzy kpili sobie z tych programów, którzy mówią o rozdawnictwie, którzy kreślą przed wyborcami, przed Polakami, jakąś złudna wizję drugiej Grecji. Proszę o konkretne odpowiedzi polityków: SLD, PO, PSL, Nowoczesnej, tych wszystkich, którzy dzisiaj ramię w ramię maszerują w Koalicji Europejskiej, bardzo szerokiej, w której jest miejsce dla byłych sekretarzy PZPR, poprzez polityków PO, Nowoczesnej, kończąc na PSL. Mamy do was konkretne pytanie: czy poprzecie program 500 plus dla każdego dziecka, czy poprzecie trzynastą emeryturę dla rencistów i emerytów, czy poprzecie wreszcie zerowy PIT dla ludzi do 26 roku życia" - powiedziała Szydło w środę na konferencji prasowej.

"Miejcie odwagę stanąć dzisiaj przed Polakami i odpowiedzieć na te trzy bardzo proste pytanie" - zaapelowała wicepremier.

Jak dodała, chce też znać stanowisko polityków Koalicji Europejskiej, czy jeśli kiedykolwiek mieliby okazję radzić w Polsce, to te programy zostaną utrzymane.