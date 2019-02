"Prezydent Chin Xi był bardzo pomocny, wspierając moje spotkanie z Kim Dzong Unem. Ostatnią rzeczą, jakiej chcą Chiny, to duża liczba broni nuklearnych za ścianą" - głosi tweet Trumpa.

Prezydent odniósł się też do negocjacji handlowych, które od czwartku w Waszyngtonie prowadzili ze stroną chińską minister finansów USA Steven Mnuchin i przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer. W piątek Trump powiedział dziennikarzom, że istnieją "spore szanse" na porozumienie handlowe z Pekinem, a on sam spotka się w marcu z Xi Jinpingiem, aby omówić najtrudniejsze kwestie będące przedmiotem negocjacji, mających zakończyć wojnę handlową.

Przedmiotem chińsko-amerykańskich negocjacji są takie sporne kwestie, jak wymuszanie transferów technologii, cyberkradzieże, ochrona praw własności intelektualnej, usługi, kursy walut, rolnictwo i pozataryfowe bariery rynkowe.

1 marca upływa „zawieszenie broni” w wojnie handlowej, uzgodnione w grudniu przez Xi i Trumpa, który ostrzegł jednak, że jeśli nie zostanie zawarte całościowe porozumienie, to zwiększy karne cła na sprowadzane do USA chińskie towary warte 200 mld dolarów rocznie z 10 do 25 proc.