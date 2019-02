W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano pięć nowych propozycji. Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Zapowiedział także "trzynastkę" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał rolę rodziny oraz zachęcania ludzi młodych do pozostawania w Polsce lub powrotu z migracji. Zapowiedział obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie PIT-u dla wszystkich osób pracujących.

"Powinniśmy natychmiast wprowadzić kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. zł, a potem dążyć do całkowitej likwidacji podatku PIT. Tak by zrobił odważny, proobywatelski, propolski rząd" - stwierdził wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, zapytany przez PAP o ocenę propozycji programowych PiS.

Tyszka przypomniał, że w Sejmie od dawna leży projekt Kukiz'15, podwyższający kwotę wolną od podatku PIT z 3 tys. do 30 tys. zł. "Bardzo zachęcam Prawo i Sprawiedliwość, żeby przyjęli ten projekt. To skonsumuje ich pomysły: zostawi ludziom w kieszeniach dużo więcej pieniędzy, zarówno tym, którzy mają dzieci, jak i tym, którzy nie mają dzieci, zarówno młodszym jak i starszym. To jest projekt prosty i oczywisty" - powiedział.(PAP)

autorka: Katarzyna Florencka