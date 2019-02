"Ważne jest, żeby z Polski była silna reprezentacja tych sił, które są proeuropejskie i chcą budować silną UE, chcą zadbać o silną pozycję Polski w UE" - mówiła Lubnauer.

"Z tego powodu dzisiaj na spotkaniu na zebraniu zarządu Nowoczesnej zadecydowaliśmy, że Nowoczesna będzie współtworzyć projekt Koalicji Europejskiej, koalicji sił prodemokratycznych, które chcą wspólnie wystartować do wyborów do PE, po to, żeby głos Polski w UE był szczególnie mocno słyszalny" - dodała szefowa Nowoczesnej.

Lubnauer podkreśliła, że zarząd Nowoczesnej podjął w tej sprawie decyzję jednomyślnie.

Poinformowała również, że nie ma jeszcze decyzji, co do ewentualnych kandydatów Nowoczesnej w nadchodzących wyborach do PE, a decyzje będą podejmowane wspólnie z koalicjantami.