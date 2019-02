W środowym orędziu do obu izb parlamentu Rosji prezydent powiedział, że jego kraj nie ma zamiaru jako pierwszy rozmieszczać w Europie rakiet pośredniego i średniego zasięgu. Jeśli jednak uczynią to Stany Zjednoczone, to stworzy to dla Rosji poważne zagrożenie; Moskwa podejmie analogiczne kroki w odpowiedzi - ostrzegł.

Zapewnił, że Rosja zrealizuje swoje kontrposunięcia niezwłocznie po tym, jak zagrożenie wobec niej nabierze realnego charakteru.

Rosyjski prezydent oskarżył USA o zlekceważenie zapisów układu INF poprzez rozmieszczenie w Polsce i Rumunii wyrzutni amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej.