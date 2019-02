Orban: Byłoby lepiej, gdyby do Izraela przyjechali przedstawiciele wszystkich krajów V4

Orban oznajmił, że planowano, by premierzy V4 razem przybyli do Jerozolimy i to się „prawie udało”, ale ostatecznie szczyt został przełożony. W jego opinii byłoby lepiej, gdyby przyjechali wszyscy, bo zawsze lepiej żyć razem niż odczuwać czyjś brak.źródło: ShutterStock