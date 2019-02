O szczycie przeczytaj w tekstach:

Jaki pomysł na Bliski Wschód ma Donald Trump

Plan Stanów Zjednoczonych dla Bliskiego Wschodu sprowadza się do tego, żeby zostawić region samemu sobie , po czym postawić na straży jego stabilności Arabię Saudyjską

Wielcy obecni i nieobecni, czyli kto przyjedzie na szczyt, a kogo na nim zabraknie

Strach o puste miejsca organizatorzy szczytu mają już za sobą. Nazwiska gości z USA zadziałały na niezdecydowanych jak magnes

Niemieckie MSZ przysyła wiceszefa dyplomacji. Rozbieżności między Berlinem i Waszyngtonem jest zbyt dużo, by delegacją kierował sam Heiko Maas

Ambitny minister spraw zagranicznych RFN postrzega kwestię porozumienia nuklearnego z Iranem zupełnie inaczej niż Amerykanie

Konferencja zakończy się zapewne wspólnym komunikatem i powołaniem grup roboczych do spraw Bliskiego Wschodu

Podczas spotkania w Warszawie zostaną powołane grupy robocze do spraw Bliskiego Wschodu



Iran, nawet gdyby chciał, gospodarczo nam nie zaszkodzi. Nasze interesy w państwie Persów są relatywnie niewielkie

Nasze biznesowe relacje z Iranem nie są na tyle poważne, by ich zerwanie mogło nam realnie zaszkodzić

„Kupujemy to, co wielki brat zza oceanu chce nam sprzedać, a nie to, co my chcieliśmy kupić” – o wojskowej dyplomacji transakcyjnej Białego Domu pisze Maciej Miłosz

Mamy to! W środę podpiszemy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu Himars, a więc broni, która w znaczny sposób zwiększy zdolności bojowe Wojska Polskiego. To będzie 20 wyrzutni razem z amunicją. To nowoczesny sprzęt, który daje gwarancję skuteczności na polu walki – zapowiadał w niedzielę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Czytaj też na Dziennik.pl:

Niewidzialny pieszy na drodze. Uważaj, bo stracisz dowód rejestracyjny i dostaniesz karę