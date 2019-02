We wtorek wieczorem odbędzie się we Wrocławiu kolejna regionalna konwencja partii Wiosna. Na konferencji prasowej poprzedzającej konwencję Biedroń powiedział, że Wiosna to „nowy rozdział w polskiej polityce”.

„Zmieniliśmy polską scenę polityczną. Doprowadziliśmy do tego, że polska polityka nie wygląda tak, jak tydzień temu. To jest fenomen, o którym mówi się na całym świecie (…) w Polsce nadeszła wiosna w polityce i nadzieja na to, że odsuniemy PiS od władzy. Sondaże pokazują, że opozycja wspierana przez Wiosnę może odsunąć PiS od władzy; będziemy nową energią w polskiej polityce, której tak bardzo brakowało” - mówił lider nowego ugrupowania.

Biedroń ocenił, że jego partia zmieni „zastałą politykę, tych leśnych dziadków, którzy nie mają już siły zajmować się codziennymi problemami Polek i Polaków". "Nareszcie nadchodzi coś, na co czekało wiele Polek i Polaków” - dodał.

Mówiąc o postulatach Wiosny, Biedroń wspomniał m.in. o zamykaniu kopalń węgla kamiennego w Polsce. „Do 2035 r. chcemy wygasić stopniowo te kopalnie i o tym będziemy mówili podczas konwencji we Wrocławiu” - zapowiedział. W tym kontekście mówił też o walce ze smogiem. „Państwo musi w tej kwestii musi współpracować z samorządami” - podkreślił Biedroń.

Zapewnił też, że jego partia zajmie się problem braku miejsc w przedszkolach i żłobkach. „Jeżeli chcemy aktywizować rodziców, opiekunów, to musimy ich odciążyć jako państwo z pewnych obowiązków i pomagać im w wychowywani dzieci i od tego są żłobki i przedszkola. Do tej pory było tak, że budowano kościoły i urzędy skarbowe, a kiedy nadejdzie Wiosna zaczniemy budować żłobki i przedszkola” - powiedział Biedroń.

Ponadto, według lider Wiosny, różne instytucje państwowe powinny mieć siedziby poza Warszawą. „Dlaczego na przykład siedziba NIK nie miałaby znajdować się we Wrocławiu, a Prokuratura Krajowa w Białymstoku, czy Trybunał Konstytucyjny w Poznaniu” - pytał.

Odnosząc się do sfery kultury Biedroń stwierdził, że "politycy nie mogą wpływać na kulturę, kultura musi być wolna”. Dodał, że Wiosna chce, by w niedziele były darmowe wejścia do wszystkich publicznych instytucji kultury, "tak, by z kultury mógł korzystać każdy, by instytucje kultury były w wolne niedziele pełne ludzi". Dodał przy tym, że jeśli chodziłoby o instytucję samorządową, w takim wypadku dofinansowana byłaby z budżetu państwa.(PAP)

