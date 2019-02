Na pytanie o opinię na temat działań PiS po trzech latach rządów, 13 proc. odpowiedziało, że ocenia je zdecydowanie dobrze, a 38 proc. - raczej dobrze. Zdecydowanie złe zdanie o posunięciach partii rządzącej ma natomiast 18 proc. respondentów, a raczej złe 22 proc. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 9 proc.

CBOS sprawdził także wpływ na ocenę działań PiS czynników takich jak wiek, miejsce zamieszkania oraz status społeczno-ekonomiczny. Według badania lepiej niż przeciętnie ostatnie trzy lata oceniają ludzie w wieku co najmniej 65 lat (61 proc. odpowiedzi pozytywnych), mieszkańcy wsi (62 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (60 proc.) albo zasadniczym zawodowym (59 proc.) oraz badani o dochodach per capita poniżej 1 300 zł (61 proc.).

Ze względu na orientację polityczną, najlepiej działalność PiS ocenili badani identyfikujący się z prawicą - 76 proc. ocen pozytywnych. Spośród określających swoje poglądy jako centrowe, dobrze o działaniach PiS wypowiedziało się 40 proc. Wśród sympatyków lewicy odsetek zadowolonych z działań partii rządzącej wyniósł 27 proc.

Dobrze dotychczasową działalność partii rządzącej oceniło 98 proc. badanych wliczających się w potencjalny elektorat PiS (z uwzględnieniem Porozumienia i Solidarnej Polski). 59 proc. pozytywnych opinii wyraziły osoby reprezentujące potencjalnych wyborców Kukiz'15. Z kolei wśród możliwych wyborców Platformy 83 proc. badanych działania PiS oceniło negatywnie. Podobnie było w przypadku potencjalnego elektoratu SLD (78 proc.) i PSL (64 proc.).

Badani poproszeni zostali ponadto - niezależnie od odpowiedzi - o samodzielne sformułowanie uzasadnienia swojej opinii. Wśród tych, którzy mają dobre zdanie o działalności partii rządzącej, 69 proc. dostrzega korzystne zmiany w sferze społeczno-ekonomicznej. To, na co szczególnie zwrócili uwagę, to instrumenty wspierania rodzin, a przede wszystkim program 500 plus. W uzasadnieniach chwalili także poprawę sytuacji gospodarczej i sytuacji przedsiębiorstw, politykę fiskalną, czy też obniżenie wieku emerytalnego.

Rzadziej, bo w 14 proc. przypadków, dobre oceny miały związek z innymi obszarami, takimi jak polityka zagraniczna, "walka z aferami" czy zmiany w sądownictwie. 6 proc. wypowiedzi odnosiło się natomiast do kwestii dotyczących wartości i etyki sprawowania władzy. Osoby w ten sposób uzasadniające swoją ocenę wskazywały m.in. na reprezentację takich wartości jak patriotyzm i religijność przez partię rządzącą.

Krytykę PiS w 37 proc. przypadków uzasadniono nadużywaniem władzy przez partię rządzącą, która w ocenie tej grupy respondentów wyraża się m.in. łamaniem konstytucji, ograniczaniem demokracji, zmianami w sądownictwie oraz niskim poziomem debaty publicznej i sposobem uchwalania prawa.

27 proc. źle oceniających PiS wskazywało na inne zastrzeżenia do sposobu i jakości rządzenia, takie jak niesłowność, antagonizowanie społeczeństwa czy "sianie nienawiści". Taki sam odsetek krytycznie postrzega działania w sferze społecznej i gospodarczej, które kojarzy z "rozdawnictwem" i błędną polityką socjalną. 17 proc. negatywne oceny uzasadniło działaniami PiS w innych sferach, np. w polityce zagranicznej. Zastrzeżenia natury ideowej wyraziło 10 proc. badanych.

Na pytanie CBOS, czy PiS wywiązuje się z obietnic wyborczych, twierdząco odpowiedziało 59 proc. badanych, z czego 13 proc. było w tej sprawie zdecydowanych. Przeciwne zdanie wyraziło 31 proc., w tym 10 proc. było zdecydowanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 10 proc.

Spośród potencjalnego elektoratu PiS (z Porozumieniem i SP) 94 proc. uznało, że PiS wywiązuje się z obietnic; wśród elektoratu Kukiz'15 takiej odpowiedzi udzieliło 76 proc. Przeciwnie uważa 66 proc. możliwych wyborców PSL, 58 proc. Platformy i 56 proc. SLD.

Dla porównania CBOS przywołał wyniki badań z sierpnia 2016 roku, czyli po upływie mniej niż roku po wyborach parlamentarnych. Wówczas zdanie, że PiS wywiązuje się z obietnic, wyraziło 56 proc. badanych. Przeciwnie tę kwestię oceniło 37 proc., a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. badanych.

Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich face-to-face wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10–17 stycznia br. na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.