Do księgi kondolencyjnej będzie można się wpisywać w sobotę i w niedzielę w godzinach 11–18, a od poniedziałku do dnia pogrzebu księga będzie wystawiona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w godzinach 9–19. Jak przekazała PAP Służba Ochrony Państwa, w sobotę do godz. 15.30 do księgi wpisało się około pięćdziesięciu osób.

"Odszedł wielki i niezwykły człowiek i polityk, który widział i walczył o to, co dla większości ludzi było niezrozumiałe. Obyśmy mieli więcej ludzi takiej klasy" - głosi jeden z wpisów.

Autor innego podkreślił, że Jan Olszewski "dawał nadzieję i wiarę w lepszą Polskę" oraz cieszył się powszechnym szacunkiem.

W kolejnym wpisie przypomniano zasługi b. premiera z okresu PRL-u. "Składamy panu hołd jako obrońcy praw obywatelskich, działaczowi społecznemu i adwokatowi" - głosi wpis.

Autorzy wielu wpisów wyrażają wdzięczność Janowi Olszewskiemu za jego pracę na rzecz Polski, a także podkreślają jego uczciwość, odwagę i przywiązanie do Ojczyzny. "Odszedł człowiek niezwykle prawy, wielki duchem, wielkiej odwagi, wielkiej uczciwości, obrońca pokrzywdzonych, patriota" - czytamy w jednym z nich.

Wiele osób podkreślało też dumę z tego, że Jan Olszewski był polskim premierem. "Z całego serca chylę czoła, że Polska, nasza ojczyzna wydała tak wspaniałego Syna" - głosi jeden z wpisów.

W piątek wieczorem jako pierwszy swój wpis w księdze kondolencyjnej złożył premier Mateusz Morawiecki. "Odszedł od nas patriota, niezłomny i wierny. Człowiek wielkiej odwagi i mądrości. Wierny idei Niepodległej Rzeczpospolitej. Jan Olszewski całe swoje życie poświęcił Polsce i Polakom" - napisał premier.

"Panie premierze nie zapomnimy Pana zasług w wykuwaniu naszej wolności i suwerenności. Pańska postawa była i będzie dla nas wzorem uczciwości. Na zawsze zostanie Pan w naszych sercach, zaś dziedzictwo Pańskiej służby Ojczyźnie i służby Solidarności będzie trwać. Będzie się rozwijać" - podkreślił szef rządu.

Jak dodał: "Dziękujemy, że był Pan z nami, że jest Pan w nas i dla nas. Dla nas dziś i dla przyszłych pokoleń".

Do księgi kondolencyjnej wpisali się również m.in. minister w KPRM Łukasz Schreiber i wiceszef KPRM Paweł Szrot.

Jak poinformowała kancelaria premiera, "księga zostanie udostępniona wszystkim, którzy pragną wyrazić żal i oddać szacunek po odejściu wielkiego Polaka, który służył Polsce do ostatnich swoich chwil".

Jan Olszewski zmarł w piątek w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.