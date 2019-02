Problem z umowami o pracę jest konsekwencją reorganizacji pracy w ministerstwie. Jak donosi GW, zlikwidowano trzy departamenty: organizacji ochrony zdrowia (zajmował się uzdrowiskami, podstawową opieką zdrowotną i przepisami o prowadzeniu dokumentacji medycznej), polityki zdrowotnej (transplantologia, inwestycje w sprzęt szpitalny, programy profilaktyczne) oraz matki i dziecka (m.in. opieka nad kobietami w ciąży i dziećmi do 19. roku życia). Ich kompetencje miały przejąć inne departamenty, które przy okazji zmieniły też nazwę.

– To partyzantka. Totalny chaos. Z zewnątrz może się wydawać śmieszne, ale ludziom z likwidowanych departamentów nie jest do śmiechu. Nie wiedzą, czy dalej mają pracę, a jeśli tak, to gdzie mają iść – mówią pracownicy resortu dla Gazety Wyborczej.