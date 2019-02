Przed siedzibą TVP Info przy pl. Powstańców w Warszawie w sobotę dziennikarka Magdalena Ogórek została zaatakowana przez grupę protestujących. W stronę dziennikarki zebrani kierowali okrzyki i uniemożliwiali jej odjechanie samochodem, tarasując ulicę.

Policja przekazała, że funkcjonariusze ustalili dotychczas personalia ośmiu osób uczestniczących w zajściu przed TVP. Wśród nich, jak podano, "są te, które wielokrotnie brały udział we wcześniejszych zgromadzeniach pod sejmem". "Przy odmowach przyjęcia mandatu karnego, odmowach składania wyjaśnień czy nieprzyznaniu się do winy kierujemy wnioski o ukaranie do sądu" – podała policja.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji poinformował w poniedziałek rano, że dwie osoby zostały już przesłuchane i policja kieruje do sądu wnioski o ich ukaranie. Popołudniu policja poinformowała o kolejnym wniosku.

"Kolejny wniosek o ukaranie zostanie skierowany do sądu przez stołecznych policjantów. Wykonano również czynności w ramach tzw. pomocy prawnej przez funkcjonariuszy z kraju. To kontynuacja sprawy dotyczącej weekendowych wydarzeń przed obiektami TVP" – podała policja na Twitterze.

Rzecznik KSP informował, że czynności są prowadzone w kierunku art. 63a kodeksu wykroczeń, czyli bezprawnego umieszczania ulotek oraz art. 90 kodeksu wykroczeń, czyli tamowania ruchu pojazdu Magdaleny Ogórek. "Czynności będą kontynuowane" – zapowiadano.

Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu dotyczące wydarzeń przed TVP Info, materiał dowodowy jest cały czas weryfikowany i uzupełniany, także w celu ustalenia pozostałych uczestników zajścia. Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany do oceny prawno-karnej prokuraturze.

W sobotę późnym wieczorem na profilu twitterowym @PolskaNormalna zamieszczono komentarz i film, na którym pokazano akcję protestacyjną wobec dziennikarki TVP Info Magdaleny Ogórek. W tweecie można było przeczytać, że przed "TVPiS" odbyło się "pożegnanie Ogórek po seansie kłamstw i nienawiści w #Minela20". Autor tweeta zacytował wyzwiska pod adresem Ogórek: "sprzedajna kłamczucha", "wstyd i hańba", "zatrudnijcie dziennikarzy". Na filmie widać, jak do szyb auta Ogórek przykładane są zapisane kartki papieru, a niektóre przyklejane. Część protestujących próbuje uniemożliwić dziennikarce odjechanie samochodem, siadając na ulicy. Osoby te są odciągane na bok przez policję. Wobec dziennikarki, której ostatecznie dzięki pomocy funkcjonariuszy udało się odjechać, padają napastliwe okrzyki.