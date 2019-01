Według policji, trzy zamaskowane osoby miały ukraść samochód typu van. Do pojazdu wrzucono przez tylne drzwi podejrzany obiekt, po pewnym czasie van został porzucony.

W sobotę przed budynkiem sądu w Londonderry eksplodował ładunek wybuchowy umieszczony w samochodzie, który również został skradziony przez zamaskowane osoby. Nikt nie doznał obrażeń. Policja poinformowała także w poniedziałek o zatrzymaniu w związku z sobotnim incydentem piątej osoby; to 50-letni mężczyzna. Cztery zatrzymane wcześniej osoby znajdują się w areszcie.

O spowodowanie wybuchu podejrzana jest Prawdziwa IRA (RIRA), zwana też Nową IRA - jeden z odłamów Irlandzkiej Armii Republikańskiej, który nie uznaje porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku kończącego konflikt zbrojny w Irlandii Północnej.

Jedną z głównych obaw związanych z możliwym odrzuceniem porozumienia o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest to, że może dojść do wznowienia niepokojów Irlandii Płn. W tej brytyjskiej prowincji od końca lat 60. XX wieku do 1998 roku trwał konflikt między protestancką większością chcącą pozostania pod zwierzchnictwem Londynu a katolicką mniejszością walczącą o zjednoczenie Irlandii. Londonderry - nazywane przez katolików Derry - to jedno z miejsc, które było najmocniej dotknięte konfliktem. (PAP)