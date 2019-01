"W dniu dzisiejszym podjęłam decyzję o zawieszeniu dyrektora Trybusia z pełnienia funkcji wicedyrektora naszego muzeum, a także cofnęłam (mu) wszelkie pełnomocnictwa po rozmowie z prezydentem (Rafałem) Trzaskowskim, który poparł moją decyzję" - powiedziała na briefingu w ratuszu Nekanda-Trepka.

Dodała, że Trybuś został zawieszony na miesiąc i w tym czasie władze miasta podejmą decyzję, co do jego przyszłości.

Dyrektor Muzeum Warszawy powiedziała, że poinformowała Trybusia o zawieszeniu go jako wicedyrektora muzeum. Jak stwierdziła Nekanda-Trepka, Trybuś przyjął tę informację do wiadomości.

Nie chciała komentować, jak Trybuś tłumaczył zamieszczenie grafiki z nożem w internecie.

"Nie akceptujemy tego rodzaju zachowań nawet na prywatnych kontach i to jest po prostu skandaliczne i nie możemy się na to zgodzić. To godzi zarówno w wizerunek Muzeum, a przede wszystkim m.st. Warszawy" - podkreśliła Nekanda-Trepka.

Rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa podkreślił, że miejscy urzędnicy na swoich kontach w mediach społecznościowych reprezentują nie tylko siebie, ale przede wszystkim m.st. Warszawa.

Jarosław Trybuś udostępnił na Facebooku grafikę przedstawiającą nóż, w którego rękojeści ukryty był profil prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wpis był szeroko komentowany w mediach społecznościowych.

O reakcję prezydenta stolicy zaapelował warszawski radny PiS Sebastian Kaleta. "Panie Prezydencie @trzaskowski_. Deklarował Pan walkę z mową nienawiści. Ma Pan idealną okazję, bo sprawa dotyczy wicedyrektora Muzeum Warszawy, czyli placówki miejskiej. Jakie działania podejmie Pan w tej sprawie?" - napisał na Twitterze Kaleta.

"Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana (udostępniona - PAP) przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster" - napisał w niedzielę wieczorem na Facebooku Trybuś. Usunął również swój wpis.