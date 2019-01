W ambasadzie RP w Berlinie do księgi wpisał się w czwartek prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Jeszcze w poniedziałek wysłał on list kondolencyjny do wdowy po zmarłym przypominając, że "w swym rodzinnym mieście Gdańsku Paweł Adamowicz był aktywnym uczestnikiem pokojowego ruchu protestu, który doprowadził do końca komunizmu w Polsce i utorował drogę do obalenia muru berlińskiego".

Do księgi wyłożonej w Berlinie będzie się także można wpisywać w piątek w godzinach od 10. do 15. Tuż po śmierci prezydenta Adamowicza ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski wydał specjalne oświadczenie, w którym serdecznie podziękował za wszystkie modlitwy i słowa wsparcia, płynące z Niemiec za pośrednictwem ambasady do rodziny, bliskich i współpracowników zmarłego.

Polska ambasada w Waszyngtonie poinformowała w czwartek na Twitterze, że w jej siedzibie w piątek w godzinach od 9.30 do 17.30 czasu lokalnego udostępniona zostanie księga kondolencyjna w związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza.

Ambasada RP w Londynie poinformowała o udostępnieniu od czwartku księgi kondolencyjnej, do której będzie można się wpisywać także w piątek w godzinach od 9. do 11. i od 15.30 do 17.30 oraz w sobotę od południa do godziny 18.

W ambasadzie RP w Bratysławie księga kondolencyjna będzie wyłożona w piątek w godzinach od 12.30 do 15. i w poniedziałek w godzinach od 12.30 do 15.30., a w polskiej ambasadzie w Budapeszcie w piątek w godzinach od 10. do 15.

W niedzielę w Kościele Polskim w Budapeszcie o godzinie 10.30 zostanie odprawiona msza w intencji tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza oraz pokoju w ludzkich sercach, który przezwycięży przemoc. Inicjatorem jest Ogólnokrajowy Samorząd Polski.

Ambasada RP w Zagrzebiu poinformowała na swej stronie internetowej, że osoby pragnące oddać hołd Pawłowi Adamowiczowi będą mogły się wpisać do księgi kondolencyjnej, wyłożonej w poniedziałek i we wtorek w godzinach od 10. do 17. (PAP)