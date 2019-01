Schetyna: Kaczyński stawia na partnerów jak Orban i Salvini. Obu bliżej do Putina, niż do UE

Przez PiS Polska jest w UE osamotniona, a prezes tej partii Jarosław Kaczyński stawia na partnerów, którym bliżej do Władimira Putina, niż do UE; to jest niestety droga do wyjścia z unijnej rodziny - ocenił w środę lider PO Grzegorz Schetyna.