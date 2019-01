PO chce, by Sejm na najbliższym posiedzeniu uchwali ustawę dot. jawności zarobków w NBP

PO oczekuje, że na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu zostanie uchwalona w trybie pilnym ustawa ws. jawności zarobków w NBP - oświadczył w środę szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Według niego "łupienie NBP" obciąża PiS i prezesa tej partii Jarosław Kaczyńskiego.

"Oczekujemy jako Platforma Obywatelska przyjęcia ustawy, której projekt wczoraj złożyliśmy u marszałka Sejmu - o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim" - podkreślił Neumann na konferencji prasowej w Sejmie.

We wtorek PO złożyła projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, który zakłada m.in. zobowiązanie prezesa NBP, członków zarządu oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP do składania jawnych oświadczeń majątkowych.

Pod koniec grudnia ub.r. "Gazeta Wyborcza" napisała o dwóch współpracowniczkach prezesa Narodowego Banku Polskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martynie Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Ujawniono wówczas, że zarobki Martyny Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł.

"Oczekiwaliśmy i oczekujemy jawności tych zarobków. Co jest porażające szczególnie to, to że prezes Glapiński i dwie panie, które jego najbliższymi współpracowniczkami, nie mają problemów, mają dużo odwagi w braniu pensji sięgającej 60 tys. zł, ale żadna z tych osób nie ma odwagi stanąć i wyjaśnić Polakom, dlaczego tak wysokie pensje im się należą" - oświadczył w środę przewodniczący klubu parlamentarnego PO-KO.

W jego ocenie Glapiński i jego współpracownice zasłoniły się zastępcą dyrektora departamentu kadr w NBP, która w środę "raczyła powiedzieć, że NBP to nie jest publiczna instytucja i zarobki mogą być niejawne". Zastępca dyrektora departamentu kadr w NBP Ewa Raczko poinformowała w środę, że żaden z dyrektorów w NBP nie otrzymuje miesięcznego wynagrodzenia w wys. ok. 65 tys. zł bądź wyższej.

Jak mówił Neumann, "NBP to jest publiczna instytucja, a prezes NBP jest publicznym funkcjonariuszem państwa polskiego". "To nie jest prywatny bank PiS, to nie jest prywatny bank prezesa Glapińskiego, tylko instytucja publiczna" - podkreślił polityk PO.

Dodał, że jeżeli w NBP są zarobki sięgające 60 tys. zł., to PO chce wiedzieć, kto takie pensje otrzymuje. "Dzisiaj to jest apel do Jarosława Kaczyńskiego, nie do Adama Glapińskiego, bo - jak widać - on nie ma odwagi stanąć i powiedzieć, jakie są dzisiaj zarobki w NBP i kto ile zarabia" - mówił szef klubu PO-KO.

Podkreślił, że to "Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że Adam Glapiński jest prezesem NBP; to Andrzej Duda jako prezydent wskazał tego kandydata Sejmowi do zaakceptowania". Według polityka PO teraz w sprawie NBP Andrzej Duda "jest w stanie tylko się uśmiechać i zazdrościć tych zarobków", ponieważ "wiadomo, że z funkcji prezydenta on dawno abdykował".

"Mówimy dzisiaj do Jarosława Kaczyńskiego: To pana, panie prezesie, odpowiedzialność. Łupienie instytucji publicznych przez ludzi związanych z PiS, to pana odpowiedzialność" - oświadczył polityk PO. "Pana ministrowie z rządu PiS nie rozliczyli się z nagród, które przyznali sobie w poprzednich latach, nie pokazali Polakom, że zwrócili te nagrody do budżetu państwa" - dodał Neumann, zwracając się do szefa PiS. "Dzisiaj kolejna afera - łupienie NBP przez ludzi wskazanych przez pana, przez Adama Glapińskiego i jego współpracowników; to obciąża pana i Prawo i Sprawiedliwość, nikogo innego" - podkreślił.

Neumann powtórzył, że ustawa ws. jawności zarobków w NBP musi zostać przyjęta. "Jak widać, tę stajnię Augiasza tylko w taki sposób można posprzątać. Nie macie odwagi sami tego zrobić, to będzie musiał to za was zrobić parlament" - podkreślił. "Nie może być tak, że traktuje się instytucje publiczne jako prywatne folwarki czy to prezesa czy partii rządzącej" - dodał.

Neumann przekonywał też, że Glapiński powinien zrezygnować z funkcji prezesa NBP, bo "tylko w ten sposób może przerwać upadek NBP, za który odpowiada".(PAP)

autor: Marzena Kozłowska