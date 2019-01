Według rzecznika szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał z przewodniczącym Zgromadzenia Muhammadem al-Halbusim oraz z innymi irackimi politykami.

Agencje przypominają, że pod koniec grudnia prezydent USA Donald Trump odwiedził amerykańskich żołnierzy stacjonujący w bazie pod Bagdadem; po raz pierwszy odwiedził on wówczas żołnierzy USA stacjonujących w rejonie konfliktu zbrojnego. Amerykański przywódca nie spotkał się wówczas z żadnym przedstawicielem władz Iraku, za co był w tym kraju ostro krytykowany.

Pompeo od wtorku podróżuje po krajach sojuszniczych Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie na krótko po ogłoszeniu przez Trumpa decyzji o wycofaniu z Syrii amerykańskich sił i jego późniejszych, częściowo sprzecznych z tą decyzją wypowiedzi.

We wtorek Pompeo był w Jordanii, a do 15 stycznia ma odwiedzić jeszcze Egipt, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Oman, Kuwejt i Arabię Saudyjską. W trakcie swych wizyt będzie rozmawiał głównie o wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii, konflikcie w Jemenie i przeciwdziałaniu wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie. Do Egiptu Pompeo ma się udać jeszcze w środę. (PAP)

akl/ ap/