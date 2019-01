W środę w Warszawie szef MSW Włoch i wicepremier tego kraju Matteo Salvini spotka się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim. Pierwszy o wizycie Salviniego w Polsce poinformował w czwartek rzymski dziennik "La Repubblica". Gazeta napisała, że głównym tematem rozmów szefa MSW i lidera Ligi Północnej z Jarosławem Kaczyńskim ma być zawarcie porozumienia przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

O to spotkanie Brudziński był pytany we wtorek w radiowej Trójce. "Podczas spotkania z wicepremierem Włoch Matteo Salvinim będę kontynuował rozmowy, które rozpoczęliśmy podczas spotkania nieformalnej grupy G6 w październiku w Lyonie. Tematów i obszarów do współpracy mamy bardzo wiele" – powiedział minister.

Dodał, że oba kraje łączą interesy społeczne, kulturalne i polityczne. "Prawo i Sprawiedliwość jako partia, która od początku opowiadała się za obecnością polski w Unii Europejskiej, będzie dokładała wszelkich starań, aby we współpracy z naszymi partnerami Unię Europejską reformować w takim kierunku, aby była bliższa ideom ojcom założycieli" – podkreślił szef MSWiA.