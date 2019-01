Na polecenie Pawła Kukiza poseł Kukiz'15 Piotr Apel w listopadzie 2018 r. wystosował do Biura Analiz Sejmowych prośbę o przygotowanie zestawienia danych dotyczących głosowań w bieżącej kadencji Sejmu, w których przewodniczący klubów i kół głosowali w taki sam sposób, jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

W rozmowie z PAP Paweł Kukiz wyjaśnił, że prosząc o takie zestawienie, chciał dać odpór tym politykom i mediom, które twierdziły, że "Kukiz głosuje tak, jak PiS". Co - jak ocenił - "jest bzdurą totalną".

Z danych BAS wynika, że - wśród liderów klubów i kół - tak jak posłowie PiS najczęściej głosował lider Wolnych i Solidarnych Kornel Morawiecki - 82,9 proc. głosowań.

Z kolei szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz w 63 proc. głosowań zagłosował tak jak PiS. Głosowania przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej (obecnie PO-KO) Sławomira Neumanna były w 58 proc. zgodne z tym, jak głosowała partia rządząca.

Paweł Kukiz znalazł się dalszym miejscu z wynikiem 53 proc. zgodnych z PiS głosowań. Kolejni szefowie klubu Nowoczesnej - Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer i Kamila Gasiuk-Pihowicz - od początku kadencji byli zgodni z PiS w 49,7 proc. głosowań.

Kukiz podkreśla, że "od trzech lat musi mówić, że nie jest wielbłądem". "Wmawiają mi, że głosowałem za +rozwaleniem+ Trybunału Konstytucyjnego, a ja głosowałem przeciwko tym sędziom z rozdania Platformy i przeciwko sędziom z rozdania PiS-u. Nie przyjąłem od PiS-u propozycji wystawienia naszego kandydata na sędziego TK i głosowałem przeciwko ich sędziom" - wyliczał.

Jak podkreślił Kukiz, "zawsze głosuje za Polską, bez względu na to spod jakiego szyldu wyszedł dobry projekt ustawy".

"Dla jednego elektoratu wyrocznią jest TVN, a dla drugiego elektoratu wyrocznią jest TVP Info. TVN twierdzi, że jesteśmy +przystawką PiS-u+, a TVP Info, że jesteśmy +przystawką Platformy+, a to są dwa te same dania na stole od 1989 roku i tak propagandą ogłupili ludzi, że ludzie są przekonani, że to jest jedyne zdrowe pożywienie dostępne, a cała reszta to +be+" - ocenił.

BAS przeanalizował 704 głosowania nad uchwalonymi przez Sejm ustawami. Wzięto pod uwagę tylko głosowania nad przyjęciem w całości projektu danej ustawy w brzmieniu ze wskazanego druku; pod uwagę nie wzięto 53 głosowań, w których żaden z przewodniczących nie oddał takiego samego głosu jak posłowie PiS. Nie wzięto również pod uwagę 5 głosowań z 16 grudnia 2016 r.