"FT": Prezydencja Rumunii pokazuje, że UE musi mocniej egzekwować swe zasady

Rotacyjną prezydencję w Radzie UE od stycznia sprawuje Rumunia - kraj, w którym w ostatnich latach doszło do regresu demokracji, co pokazuje po raz kolejny, że Unia musi mocniej egzekwować przestrzeganie swoich podstawowych zasad - pisze "Financial Times".