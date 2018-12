"Głównymi mechanizmami, które tu chciałem przywołać jest obniżka akcyzy z obecnych 20 zł na 5 zł i to jest mniej o około 2 miliardy złotych w kosztach różnych podmiotów" - powiedział premier. Dodał, że "od tego trzeba liczyć również VAT, około 0,5 mld złotych".

"Drugie zasadnicze źródło to jest opłata przejściowa zredukowana o 95 proc. dla wszystkich podmiotów, dla gospodarstw domowych, dla przedsiębiorstw" - zaznaczył. "Z tego źródła będzie pozyskane ok. 1 miliard do półtora miliarda" - dodał.

W sumie, jak zaznaczył, będzie to dawać "około 4 miliardy".

"Prowadzimy do stabilizacji tych cen, aby samorządy nie mogły używać tego jako pretekstu do podnoszenia cen różnych swoich usług publicznych" - powiedział Morawiecki.