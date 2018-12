Wcześniej uchwałę o 98-proc. bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność na gruntach należących do miasta przyjęła Rada Warszawy. To powrót do rozwiązania z października, zmienionego w ubiegłym tygodniu, kiedy to rada stolicy zmniejszyła bonifikaty do 60 proc.

"Zaraz po konferencji na ręce pana marszałka (Marka) Kuchcińskiego wpłynie projekt ustawy, który taką samą bonifikatę 98 proc. przyznaje dla gruntów Skarbu Państwa, po to, żeby tych wiele słów, które padało o wiarygodności, szczególnie ze strony polityków PiS, sprawdzić (...) czy będą chcieli razem z nami wyrównać te nierówne dzisiaj stawki - w Warszawie, ale też w innych miastach, gdzie bonifikata jest na poziomie 98 proc." - oświadczył Neumann na konferencji prasowej w Sejmie.

"Liczymy, że natychmiast po Nowym Roku będzie nadany (...) numer druku tej ustawie, żeby mogła być procedowana na pierwszym posiedzeniu Sejmu w przyszłym roku; ona nie jest długa, ma dwa artykuły, więc myślę, że Kancelaria Sejmu sobie z tym poradzi" - dodał szef klubu PO-KO.

Jak mówił, propozycja Platformy jest zbudowana analogicznie do rozwiązania przyjętego wcześniej z inicjatywy PiS, "czyli 98 proc. w pierwszym roku obowiązywania, potem się będzie zmniejszało". Neumann zapewnił jednocześnie o otwartości swojego klubu na dyskusję o szczegółach i poprawienie projektu w toku prac sejmowych. Zapowiedział ponadto, że podczas prac nad projektem wnioskodawców będzie reprezentował szef warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński.

Jak podkreślił Kierwiński, proponowana przez klub PO-KO ustawa "ma zapewniać elementarną sprawiedliwość pomiędzy tymi z mieszkańców naszych miast, którzy mają swoje mieszkania na gruntach należących do samorządu terytorialnego i tymi, którzy mają swoje mieszkania na gruntach Skarbu Państwa".

"Nie może być tak, że w ramach jednej kamienicy - a tak jest czasami w Warszawie - sąsiedzi, czasami mieszkający drzwi w drzwi, mieliby różne stawki bonifikat; dlatego składamy tę ustawę i mówimy +wielkie sprawdzam+ dla PiS-u (...). Niech teraz pan prezes Kaczyński zaprzestanie rabunku na Polakach na gruntach Skarbu Państwa, niech teraz pan prezes Kaczyński - zgodnie z tym, co deklarował na ostatniej konwencji PiS-u - przychyli się do wniosków Polaków, bo Polacy takiej bonifikaty, wysokiej bonifikaty, 98-procentowej, oczekują" - mówił polityk.

Odniósł się jednocześnie do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dot. przedstawienia dalszych "bardzo ciekawych" propozycji legislacyjnych ws. bonifikat.

"Panie premierze, tu nie ma co szukać +świetnych rozwiązań+, tu wystarczy powiedzieć swoim posłom, aby przegłosowali to jak najszybciej, aby wszyscy warszawiacy, wszyscy mieszkańcy innych samorządów po prostu mogli być traktowani równo i sprawiedliwie" - powiedział Kierwiński.

Odpowiadając na uwagę jednego z dziennikarzy, iż nie we wszystkich samorządach obowiązuje 98-procentowa bonifikata przy przekształcaniu użytkowania wieczystego, a w związku z tym ewentualne uchwalenie projektu Platformy nie zapewni równego traktowania wszystkich Polaków", Neumann zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie zachęcać do podniesienia bonifikaty także inne samorządy.

"Możemy pracować w Sejmie; jeżeli będzie potrzeba (...) jakichś rekompensat dla samorządów, warto, żeby rząd się nad tym zastanowił. Ale dziś, jak mówię, pod choinkę dla prezesa Kaczyńskiego - to jest dla pana, panie prezesie, żeby można było w styczniu ją uchwalić" - dodał szef klubu PO-KO.

Posłowie Platformy byli też pytani o senacki projekt zamrożenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Neumann wskazał w odpowiedzi, że projekt ten nie dotyczy problemu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność i jest ze strony PiS "próbą ucieczki od problemu". "Zresztą dzisiaj w Senacie podczas prac także taką poprawkę złożymy (...); zobaczymy, czy już dzisiaj senatorowie PiS są gotowi ją poprzeć, czy gotowi są dopisać do ustawy, którą procedują, także ten zapis (...) po to, żeby 98 proc. bonifikaty było dla wszystkich na gruntach Skarbu Państwa jak najszybciej możliwe do zrealizowania" - zapowiedział.

Ustawa z lipca 2018 r. umożliwia przekształcenie od 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przy wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa przewidziano bonifikatę (od 10 do 60 proc. w zależności od momentu wniesienia tej opłaty). Natomiast o wysokości bonifikaty w przypadku gruntów samorządowych, decydują samorządy.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą dla gruntów miejskich 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W ubiegły czwartek Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński.

Po decyzji Rady na rządzącą miastem Platformę Obywatelską spadła fala krytyki. Politycy PiS i członkowie rządu zarzucali politykom PO brak wiarygodności i oszustwo wyborcze. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uznał posunięcia radnych za "rabowanie Polaków".

Informując we wtorek o swoim wniosku o przywrócenie 98-proc. bonifikaty Trzaskowski przyznał, że to on namawiał wcześniej radnych do jej obniżenia. "Prawdą jest to, że jeżeli chodzi o tę decyzję - która zapadła jako pierwsza jeszcze w kampanii wyborczej - to ja mówiłem o zupełnie innych priorytetach. Prawdą jest, że namawiałem swoje koleżanki i kolegów, że w imię sprawiedliwości, żeby zagłosować za zmianą tejże bonifikaty, i dzisiaj również prawdą jest to, że to ja podejmuję osobiście odpowiedzialność, jeżeli chodzi o wsłuchiwanie się w głos obywateli – i stąd ta rekomendacja" - mówił prezydent Warszawy.

Trzaskowski zapowiedział również, że zwróci się do klubu KO-PO, aby przygotowali rozwiązania ustawowe, które będą zrównywały bonifikaty dla gruntów państwowych i samorządowych