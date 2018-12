Minister przedsiębiorczości i technologii przypomina, że w ciągu trzech lat rząd Zjednoczonej Prawicy – w ramach trzech bloków reform - wprowadził tzw. trójpak: 100 zmian dla firm, Konstytucję Biznesu oraz Pakiet MŚP. "Zawiera on setki ułatwień, oszczędności i przywilejów dla biznesu, szczególnie małych i średnich firm".

"Mijają trzy lata, od kiedy u sterów zarządzania tą częścią gospodarczą jest pan premier Mateusz Morawiecki. Teraz można podsumować trójpak obiecany i dostarczony, czyli trzy duże pakiety regulacyjne" - powiedziała Emilewicz w rozmowie z dziennikarzami. Przypomniała, że z końcem listopada mijają trzy lata, od kiedy ona sama jest w rządzie - początkowo była wiceministrem rozwoju, a od stycznia br. kieruje resortem przedsiębiorczości i technologii.

To, jak dodała, pakiet "100 zmian dla firm", "Konstytucja Biznesu" oraz "pakiet MŚP". "To są bardzo duże zmiany regulacyjne, które zostawią w horyzoncie najbliższych 10 wiele miliardów złotych w kieszeniach przedsiębiorców" - podkreśliła Emilewicz.

Pakiet 100 zmian dla firm (faktycznie jest ich więcej niż 100), jak przypomina Emilewicz, Mateusz Morawiecki (wówczas wicepremier i minister rozwoju) ogłosił w czerwcu 2016 roku. Intencją zmian było zniesienie najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających prowadzenie biznesu oraz ułatwienie przedsiębiorcom relacji z administracją.

Na Pakiet, dodaje szefowa MPiT, składa się nowela KPA, ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która zaczęła obowiązywać 25 listopada. Jest to także wchodząca w życie 1 stycznia 2019 roku ustawa dotycząca tzw. e-akt, zakładająca m.in. elektronizację i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. Kolejne ustawy z tego zestawu to, już obowiązujące, pakiet wierzycielski i tzw. ustawa deregulacyjna.

"Pakiet 100 zmian dla firm już przynosi konkretne efekty" - przypomina szefowa MPiT. Wprowadził m.in. jednorazową amortyzację do 100 tys. euro. Przedsiębiorcom, a także innym obywatelom, ułatwia też życie nowelizacja KPA, która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. Daje ona realne narzędzia do skrócenia biurokratycznej mitręgi. "Dane, które spłynęły do MPiT, dowodzą, że po ponad roku obowiązywania tych przepisów stosowana jest, przewidziana w noweli, zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść obywateli, w tym przedsiębiorców" - podkreśla szefowa MPiT.

Z kolei tzw. Konstytucja Biznesu, która weszła w życie 30 kwietnia br., przewiduje takie rozwiązania, jak działalność nierejestrową czy ulga na start. "Sama tylko ulga na start przyniesie przedsiębiorcom ponad 7 mld zł oszczędności w ciągu najbliższych 10 lat jej obowiązywania" - mówi Emilewicz.

Jej zdaniem już widać, że ulga na start cieszy się popularnością.

"Robocze dane, które pozyskaliśmy z CEIDG oraz ZUS, przerosły nasze oczekiwania. Dotychczas z ulgi skorzystało prawie 70 proc. spośród uprawnionych do niej osób, zakładających działalność gospodarczą. Widoczny jest też istotny wzrost liczby zakładanych działalności jednoosobowych - codziennie w CEIDG rejestruje się średnio ponad 900 nowych przedsiębiorców" - informuje minister.

Poza tym Konstytucja Biznesu wzmacnia pozycję firm w relacjach z urzędami poprzez: wymóg przyjaznej interpretacji przepisów, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, czy rozstrzyganie wątpliwości na jego korzyść. Zakłada też zasadę: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. "Na jej mocy powołaliśmy też Rzecznika Praw Przedsiębiorców, który aktywnie stoi na straży przestrzegania zasad Konstytucji Biznesu" - przypomina minister.

Pakiet MŚP to prawie 50 rozwiązań, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł - zwraca uwagę Emilewicz.

Pakiet ten (nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym) ma wejść w życie już od nowego roku. Parlament zakończył nad nim prace tydzień temu, a teraz czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy - zaznacza szefowa MPiT.

Przewiduje on takie rozwiązania jak: uznanie wartości pracy małżonka za koszt podatkowy; jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; uwolnienie blisko 6 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skrócenie - ze 150 do 90 dni - terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Do końca kadencji, dodaje Emilewicz, uchwalone zostaną kolejne korzystne zmiany. Będzie to, podkreśla, wpierająca start-upy ustawa o prostej spółce akcyjnej, która ma być elementem pakietu 100 zmian dla firm. Projekt ten, dodaje szefowa MPiT, jest na końcowym etapie prac rządowych.

Będą to także przepisy, które pomogą w zwalczaniu zatorów płatniczych, a także wyrównująca szanse MŚP i wspierająca innowacyjność reforma Prawa zamówień publicznych - informuje Emilewicz.

Szefowa MPiT, pytana, czy częste zmiany w systemie podatkowym, forsowane przez resort finansów, nie blokują przedsiębiorczości, przyznaje, że "kwestia podatków jest jedną z newralgicznych spraw w rozmowach z przedsiębiorcami". "Myślę, że działania w zakresie uprządkowania systemu podatkowego, które w tej chwili prowadzi Ministerstwo Finansów, choćby takie jak matryca VAT-owska, w tej chwili jest porządkowana i przedsiębiorcy te rozwiązania chwalą" - zaznacza Emilewicz. (PAP)