Rafalska była gościem poranka w radiowej Jedynce. Przypomniała, że 30 listopada jest ostatnim dniem składania wniosków w programie "Dobry start", w ramach którego rodzice dostają 300 złotych na wyprawkę dla uczącego się dziecka.

"Spóźnialscy, którzy w grudniu złożą taki wniosek, już nie dostaną 300 złotych" - zaznaczyła szefowa resortu polityki społecznej. Rafalska poinformowała, że wnioski złożyło blisko sto procent rodziców. "Ponad 4,5 miliona polskich dzieci, polskich uczniów, z tego programu skorzystało. Wydawało nam się, że może jakieś pięć procent rodziców nie złoży wniosków, bo takie były deklaracje, jednak okazuje się, że program interesuje wszystkich" - powiedziała minister.

Dodała, że program "Dobry start" odpowiada na "wzmożone potrzeby rodzin, które w okresie szkolnym rzeczywiście wydają więcej na wyposażenie szkolne uczniów". Podkreśliła, że w przypadku rodzin wielodzietnych "zawsze są to zwielokrotnione wydatki".

Rafalska uważa, że tak duża ilość wniosków o dopłatę do wyprawki, to efekt bardzo prostej procedury. "Wniosek można złożyć elektronicznie, można go wysłać droga tradycyjną, po prostu wrzucić do skrzynki" - przypomniała. Według danych ministerstwa, ponad połowa zgłoszeń wpłynęła za pośrednictwem internetu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na tegoroczne wyprawki ponad 1,44 mld złotych.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18 lat lub 20 lat życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24 lat życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.