Zaprezentowany we wtorek projekt placu Centralnego przewiduje całkowitą likwidację parkingu dla samochodów. Zamiast tego ma się tam pojawić dużo zieleni i przestrzeni dla warszawiaków. Jak podczas prezentacji projektu wskazali jego twórcy, chcieli uniknąć "kolejnej kamiennej pustyni". "Uważamy, że koncerty, manifestacje, targi, gry miejskie i spektakle mogą być organizowane w przestrzeni, która łączy w sobie elementy parku i placu, dlatego latem plac będzie działał jako rozległy obszar zabawy i wypoczynku. W zimie zaś jako park, którego widoki będą łagodziły mroźny krajobraz stolicy" – podkreślili członkowie A-A Collective.

Zdaniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zwycięski projekt jest "bardzo nowatorski" i "odwołuje się do historii Warszawy, do siatki ulicy przedwojennych". "To ma być jedna z najbardziej ciekawych przestrzeni miejskich, taka, że warszawiacy będą chcieli spędzać tam czas" – podkreślił. Wskazał też, że jednym z powodów, dla których ten projekt zwyciężył, jest różnorodność wyglądu placu w zależności od pory roku. "Myślę, że to miejsce, razem z modernizowaną ścianą wschodnią – m.in. pawilonem Zodiak, to miejsce odżyje i będzie jednym z ulubionych miejsc warszawiaków do spędzania czasu" – dodał.

Trzaskowski powiedział też, że bardzo zależy mu "żeby plac Defilad przez najbliższe lata ulegał radykalnym przekształceniom". "Projekty zostały wybrane, teraz trzeba jeszcze wybrać firmę wykonawczą i mam nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczną się prace" – zaznaczył. Wyraził też opinię, że "zwycięska koncepcja łączy wszystkie marzenia, które warszawiacy łączyli z tym miejscem: wielofunkcjonalność, dużo zieleni i miejsce, w którym można odetchnąć".

Przy wejściu na plac Centralny od strony ul. Marszałkowskiej pojawić ma się staw o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Wyjątkowość zbiornika będzie podkreślał fakt, że oczko wodne zostanie obłożone białym marmurem w formie jednego z historycznych dziedzińców.

Zaprezentowany w projekcie niesymetryczny układ chodników i zieleni stanowić ma "fantomową" mapę po nieistniejącym mieście – nawierzchnie z bruku przypominają układ dawnych ulic, trawniki są obrysem po przedwojennych kamienicach. Warstwa posadzki, odwzorowująca układ parceli z 1825 r., zostanie wykonana z kostek białego granitu. Przedwojenny układ dróg i dziedzińców w tym miejscu (z 1939 r.) przypomną pasy i pola ułożone z kostki kamiennej. Brukarze wykorzystają materiał, z którego są wykonane nawierzchnie placu Defilad. Kamienna kostka przed ponownym wykorzystaniem zostanie wyczyszczona. Kształty trawników przypomną obrysy dawnych kamienic czynszowych. Linie getta warszawskiego uczytelni dodatkowo pas w nawierzchni placu, ułożony z czerwonych, wypalanych cegieł.

Członek pracowni A-A Collective Zygmunt Birawski wyjaśnił, że zwycięski projekt jest "przede wszystkim kolażem różnych warstw historycznych i różnych elementów architektonicznych". "Staraliśmy się połączyć przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Przeszłość widnieje pod postacią warstw historycznych odwzorowanych za pomocą różnego rodzaju posadzek i niskiej zieleni" – wskazał. Birawski zwrócił też uwagę na pojawiające się w projekcie elementy, które "pokazują, jak wyglądało to miejsce pod koniec XIX wieku przed II wojną światową".

Oprócz przestrzeni wypełnionej zielenią obok Pałacu Kultury i Nauki mają powstać budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości. Stanie tam też tymczasowy pawilon o konstrukcji ze stali, z falującym dachem z PCV, który ma się rozpościerać między dwoma trzonami schodów do garażu podziemnego pod placem. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk